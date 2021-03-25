В редакцию Prokazan.ru обратилась жительница Казани, которая рассказала шокирующую историю – ночью 25 марта ее сосед-священник в состоянии опьянения разбил три машины. Это все произошло на улице Попова.

«Вот так покатался служащий церкви в пьяном состоянии в пост на Попова. Наказание последовало сразу! Три разбитые машины. Одна из них восстановлению не подлежит», - отметила девушка.

В результате пьяных гонок разбиты - "Лада Приору", "Мицубиси Лансер" и "ВАЗ-2109". Предварительный ущерб от пьяной езды – более 600 тысяч рублей.

На вопрос объяснить произошедшее священник ответил «Поймите и простите». А что так можно было?

Журналист Prokazan.ru отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Казани по поводу ситуации. На момент публикации материала, ответ не получен.

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