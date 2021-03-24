Полицейские Волгограда раскрыли тяжкое преступление в отношении женщины-инвалида. Ее изнасиловали и ограбили. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по области.

21 марта в полицию из больницы поступило сообщение о 57-летней пенсионерке, которая обратилась к врачам с травмами в результате изнасилования. Сотрудники установили личность подозреваемого, им оказался 15-летний подросток.

Его задержали, несовершеннолетний сознался в содеянном, рассказав, что в тот день заметил женщину. Позже несколько раз ее ударил, изнасиловал и похитил телефон.

Уголовное дело направлено в следственный комитет.

К другим новостям:

- Пропавшую почти три недели назад 30-летнюю жительницу Татарстана нашли.