Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» Татарстан сообщили, что 30-летнюю женщину, которая пропала 8 марта, нашли живой.

Информация об этом появилась 24 марта в 12:30. Ранее в группе писали, что женщина из Васильево пропала 8 марта и три недели от нее не было никаких новостей.

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