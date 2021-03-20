В Агрызском районе Республики Татарстан стая бродячих агрессивных собак напала на женщину. Происшествие сняли на видео очевидцы.

На выложенных в социальные сети кадрах видно, что прохожая лежит на снегу после нападения, у нее довольно сильное кровотечение, весь снег вокруг и на проезжей части испачкан кровью.

Медики "Скорой" оказали пострадавшей первую помощь, собаки сильно погрызли ей руку.

Очевидцы утверждают, что собаки в последнее время выходят на улицу, как на охоту, и теперь стало страшно покидать дома или отпускать детей одних гулять.

За последние несколько недель в Татарстане была зафиксирована целая серия нападения бесхозных животных на людей. Тем временем из бюджета республики на отлов, лечение, содержание в приютах и другие цели, направленные на исключение подобных нападений, в прошлом году было выделено 56,5 миллиона рублей. В этом году контракты на отлов в Казани также заключены с ООО "Зооцентр".