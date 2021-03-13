Глава администрации Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов необычно поздравил супругу с днем рождения. На своей странице он разметил видео под песню группы "Звери" "До скорой встречи". Чиновник отлично поет, артистичен и по уши влюблен - песню в своем исполнении он сопроводил подборками трогательных семейных фото - со свадьбы, отдыха, вместе с детьми.

Сергей Миронов по образованию юрист, работал помощником судьи, путь по власть начинал в 2011 году с должности главного специалиста отдела организационно-методического обеспечения организационного управления аппарата исполкома г. Казани. В должности главы администрации Кировского и Московского районов исполкома Казани работает с 2016 года.