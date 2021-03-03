Телеграм-канал mash iptash сообщил о необычном происшествии: из больницы на Ершова в Казани сбежал пациент, на счету которого уже несколько побегов. И все - из-за большой любви. История о 24-летнем казанце по имени Вадим вышла за пределы Татарстана и разлетелась по стране.

Телеграм-канал сообщил, что молодой человек раскидал персонал, перемахнул через забор и скрылся в направлении своей любимой женщины.

Сам житель Казани не постеснялся рассказать, что случилось на самом деле, он обратился в редакцию ProKazan.ru. Наш журналист пообщался с самим молодым человеком, женщиной, которую он обвиняет в случившемся и Минздравом Татарстана чтобы выяснить, где здесь правда.

Версия Вадима

"Добрый день, я тот самый человек, названный психом-рецидивистом". Так начал свою историю житель Казани. Он пояснил, что вся эта история - от начала и до конца вымышленная, и ее автор - его знакомая, бывшая директор детского дома Светлана. Вот что рассказал молодой человек:

- Сейчас она является директором Центра содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей города Казани.

- Для чего такому уважаемому человеку клеветать на своего выпускника?

- Она меня в этой больнице и закрыла, вызвала "Скорую" и сообщила, что я психически неуравновешенный. У меня есть доказательства, что она угрожала оставить меня в больнице на любой срок, пользуясь связями.

От редакции - Вадим прислал нам скриншот переписки, в котором некто действительно обсуждает сроки.

- Как вы думаете, зачем это нужно Светлане?

- Ранее она не раз она выражала свою любовь не как мать, мешала мой личной жизни, делала дубликат ключей от моей квартиры, врывалась туда в любое ей удобное время и держала у себя документы на мою квартиру.

Для меня до сих пор остаётся загадкой, чего хотела это женщина: то ли любви, то ли квартиру...

- А что же случилось в больнице?

- Меня просто выписали после обследования, поскольку я не опасен для общества и адекватный человек. Утром после выписки я сообщил Светлане, что больше не хочу с ней общаться, а она пригрозила, что испортит мне жизнь, напишет в социальные сети, что и сделала, видимо...

Версия Минздрава

Редакция ProKazan.ru направила запрос в Минздрав РТ. В ответ специалисты подтвердили, что Вадим не является опасным ни для себя, ни для общества, и никаким психом не является.

Не подтвердили чиновники от здравоохранения и версии о побеге, уточнив, что молодого человека на самом деле просто выписали ввиду того, что в лечении он не нуждается.

Версия Светланы

Светлана Богова, бывший директор детдома и человек, о котором он рассказал, пояснила следующее:

- Вадим попал к нам в Центр, в социальную гостиницу в январе прошлого года, ему негде было жить, и он был в стрессовом состоянии. Он освободился из тюрьмы после 9 судимости, пока сидел, жена изменила с другом, мы понимали, в каком он состоянии, что может убить, натворить что угодно. Поселили, помогли с работой, взяли под контроль... А как иначе? Но он начал пить, дебоширить, за год шесть раз были инциденты с полицией... Я настояла, чтобы он кодировался, и некоторое время он жил, как нормальный человек.

- Вы действительно заинтересованы в его квартире?

- Мы помогли ему получить квартиру, писали ходатайства, чтобы ему дали это жилье как сироте по соцнайму. И когда он ее получил, я ему свою посуду давала, чтобы в этом пустом помещении можно было жить как-то. Документы он принес на квартиру нам на хранение сам, когда через некоторое время вскрылось, что там фактически притон - друзья, алкоголь, наркотики. Ничего я не забирала...

- Вадим уверяет, что вы домогаетесь до него, мешаете ему жить...

- Я отношусь к нему, как к сыну, он и правда похож на моего родного сына, я всегда пыталась ему помочь и по-человечески. Я люблю его, как и других своих воспитанников, чувствую за каждого из них ответственность. Не понимаю, почему такая неблагодарность со стороны тех, кому ты помогаешь от всего сердца...

- Светлана Алексеевна, вы имеете отношение к посту о психе в Телеграм-канале?

- Нет. Сама только вчера узнала. Позвонили и сказали, что такое есть. Я это не писала. Думаю, что писал кто-то, кто в курсе событий, но это не я. Понимаю, что Вадим сейчас может винить меня, думать, что я называю его психом... Но это не так. И в психушку я его не укладывала. Он приехал в Центр сам, сам закрылся в моем кабинете и вызвал по 112 врачей, полицию, спасателей, потому что ему было плохо (он уже незакодированный). Да что там, если поднять записи вызова врачей, станет понятно, что звонил мужчина. Не я.

- Что же будет дальше?

- Знаете, тут действует, видимо, старая истина о том, что не делай добра и не получишь зла... Но не делать добро я не могу. И все мои выпускники об этом прекрасно знают.

Эта история - пример того, как из-за неизвестного на данный момент редакции человека "дела семейные" стали достоянием общественности. Все наши собеседники на данный момент придерживаются своей версии происходящего.

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