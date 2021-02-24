Наверх

Новости Казани и РТ

Фото: ProKazan

«400 рублей, чтобы проехать Миллениум?»: жители Казани вновь жалуются на высокие цены на такси

24.02.2021, 08:28 204 5 prokazan.ru

В соцсетях снова появляются сообщения от жителей Казани, где они жалуются на высокие цены на такси. Так, у одного из пользователей за 1,5 км попросили 209 рублей, а у другого 462 рубля, чтобы проехать Миллениум.

«209 рублей за то, чтобы проехать 1,5 км Даже язык не поворачивается назвать это экономом. Обращаюсь к агрегаторам такси, хватит повышать цены, исходя из толщины своего кошелька!», - пишут в сети.

В комментариях самые разные мнения по этому поводу. Кто-то советует идти пешком, кто-то – понять и принять такие цены.

«1.5км можно и пешком пройти»

«Езжай на автобусе, ну или надень штаны потеплей, а не короткие»

«Есть вариант автобуса - 35₽. Если мне куда-то срочно надо, я и за 500₽ поеду»

«Топайте на своих двух тогда, я пробовал мне не понравилось)) Я не имею отношения к такси, но в -30 большинство вообще не заводятся, а есть ли заводится то минут 20-30 греть, вся резина дубеет, обслуживание не дешевое»

«Народ совсем обленился. Иногда пешком надо ходить»

«Очередной нищеброд»

«Цены заоблачные!».

К другим новостям: 

- Молодая женщина пропала в Казани неделю назад. Ее последний раз видели 16 февраля. Приметы и куда звонить. 

Татарстан Казань Общество
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

В Казани пассажирка упала в салоне автобуса, водитель уехал с места ДТП
«Был выбор женщина или бутылка»: в Казани два месяца бомжует «американец из Лос-Анджелеса»
В МЧС Татарстана рассказали подробности о пострадавших на пожаре в дачном доме в Казани
Молодая женщина пропала в Казани неделю назад
Полуголый тиктокер станцевал на братской могиле, видео попало в сеть
Женщина в темных очках, которая пропала в Казани шесть дней назад, найдена
В Казани задержали мужчину, который угнал из автосалона Мерседес
Еще три человека скончались от коронавируса в Татарстане
В Казани засняли автомобилиста, который застрял в луже в 30-градусный мороз
В лобовом столкновении на трассе в Татарстане погибли четыре человека
Соцсети: в Казани машина застряла на ступенях на территории Кремля
В 30-градусные морозы в Казани улицу затопило кипятком
«Зачем голым пупком на фоне мечети?»: в Казани блогерша возмутила горожан танцем у Кул Шариф
На проспекте Ибрагимова в Казани перекрыто движение
«Метшину показать всю эту кашу»: жители Казани вынуждены обходить кучу снега на тротуаре по дороге
В Советском районе Казани горел дачный дом, предварительно есть пострадавшие
Долги россиян за штрафы ГИБДД выросли на миллиард рублей
Татарстан ждет мороз до -39 градусов
В Казани задержали жителя Ярославля, который находился в федеральном розыске
В Татарстане от COVID-19 скончались еще четыре человека
Показать больше...

комментарии

Горожанин
0
24 февраля 2021
08:47
Это же услуга, ее нельзя оценивать буквально...хочешь спою? 1 500 000 ...вот ...и ведь заказывают)) АХАХАХХААХ
Горожанин
0
24 февраля 2021
09:00
Дорого это одно , но с джигитом за рулём , можно до места назначения не доехать.
Горожанин
0
24 февраля 2021
09:09
Нормальные люди на краснобу...пешком ходят.
Горожанин
0
24 февраля 2021
09:16
При высоком спросе такси через 2 минуты приезжает, ладно 1-2 раза, так постоянно. Искусственно завышают цены!
Горожанин
0
24 февраля 2021
09:31
Цены на всё растут и не останавливаются . Таксисты как и ТЭЦ, чем холоднее , тем дороже .

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ