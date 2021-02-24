В соцсетях снова появляются сообщения от жителей Казани, где они жалуются на высокие цены на такси. Так, у одного из пользователей за 1,5 км попросили 209 рублей, а у другого 462 рубля, чтобы проехать Миллениум.

«209 рублей за то, чтобы проехать 1,5 км Даже язык не поворачивается назвать это экономом. Обращаюсь к агрегаторам такси, хватит повышать цены, исходя из толщины своего кошелька!», - пишут в сети.

В комментариях самые разные мнения по этому поводу. Кто-то советует идти пешком, кто-то – понять и принять такие цены.

«1.5км можно и пешком пройти»

«Езжай на автобусе, ну или надень штаны потеплей, а не короткие»

«Есть вариант автобуса - 35₽. Если мне куда-то срочно надо, я и за 500₽ поеду»

«Топайте на своих двух тогда, я пробовал мне не понравилось)) Я не имею отношения к такси, но в -30 большинство вообще не заводятся, а есть ли заводится то минут 20-30 греть, вся резина дубеет, обслуживание не дешевое»

«Народ совсем обленился. Иногда пешком надо ходить»

«Очередной нищеброд»

«Цены заоблачные!».

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