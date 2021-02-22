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Фото ProKazan.ru

Стало известно, как много людей уже сделали вакцину в Татарстане

22.02.2021, 14:26 73 0 prokazan.ru

На данный момент в Татарстане провакцинировали 71 838 человек. Такие цифры сообщают в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ.

Известно, что вторую дозу при этом получили 13 615 человек. Остальные дожидаются второй прививки в соответствие с положенным перерывом в 21 день.

Также в ведомстве напоминают, что сейчас активны пять способов записи на вакцинацию: это Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ), Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан, единый номер 122, при обращении в МФЦ или при обращении по контактным телефонам в поликлинику.

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Медицина / Минздрав Коронавирус Татарстан Казань
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комментарии

Ага
0
22 февраля 2021
15:02
Предлагаю всем либерастам колоть крысиный яд типа пфайзеровская, все равно от нее куча трупов никто разницы не заметит да и заодно избавим общество от паразитов бесполезных раз снег убирать они не хотят принудительно. А нормальный и хороший настоящий Спутник будем колоть нормальным людям и кто в нем реально нуждается. Сразу избавимся от двух эпидемий и коронавируса и эпидемии малолетних либерастных гнид майданутых поклонников вора лешеньки навальнова

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