На данный момент в Татарстане провакцинировали 71 838 человек. Такие цифры сообщают в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ.

Известно, что вторую дозу при этом получили 13 615 человек. Остальные дожидаются второй прививки в соответствие с положенным перерывом в 21 день.

Также в ведомстве напоминают, что сейчас активны пять способов записи на вакцинацию: это Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ), Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан, единый номер 122, при обращении в МФЦ или при обращении по контактным телефонам в поликлинику.

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