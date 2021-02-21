В большом интервью митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл рассказал, как относится к прививкам от коронавируса и задаются ли православные вопросом делать или не делать прививку по примеру ДУМ Татарстана.

«С религиозной точки зрения вообще не вижу проблем в вопросе, вакцинироваться или не вакцинироваться. Это должно решать медицинское сообщество, медики должны решать. Это никакого отношения к религиозным взглядам не имеет. Если есть показания, что можно вакцинироваться, то можно вакцинироваться», - отметил митрополит Кирилл.

При этом он призвал не политизировать этот вопрос посредством ввода ковид-паспортов.

«Нельзя переводить вопрос, извините, в политическую плоскость. В Татарстане даже не рассматривали этот вопрос и это правильно. Введение таких паспортов может стать основой для разделения общества», - рассказал представитель митрополии.

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