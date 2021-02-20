Сотрудника штаба Навального в Казани Алексея Боярова отпустили на свободу после несогласованного митинга 31 января. Об этом сообщается на странице штаба в «Телеграм».

«Алексей Бояров вышел на свободу после незаконных 20 суток административного ареста за акцию 31 января!», - говорится в сообщении.

Напомним, на несогласованном митинге в Казани 31 января задержали журналиста Максима Шевченко. Видео задержания.

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