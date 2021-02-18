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Фото: Общественный транспорт Казани

При столкновении двух троллейбусов в Казани пострадали три пенсионерки

18.02.2021, 11:18 26 0 prokazan.ru

17 февраля в Казани на улице Фучика столкнулись два троллейбуса. Об этом сообщает Госавтоинспекция столицы Татарстана.

«39-летний водитель троллейбуса №12, по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в троллейбус №9 под управлением 42-летнего мужчины», - говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадали три пенсионерки. 54-летняя женщина получила перелом позвонков, 64-летняя женщина ударилась левой ногой, 68-летняя женщина получила ушиб грудной клетки, грудного отдела позвоночника и поясничного отдела.

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ДТП Общественный транспорт Татарстан Казань Общество
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