17 февраля в Казани на улице Фучика столкнулись два троллейбуса. Об этом сообщает Госавтоинспекция столицы Татарстана.

«39-летний водитель троллейбуса №12, по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в троллейбус №9 под управлением 42-летнего мужчины», - говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадали три пенсионерки. 54-летняя женщина получила перелом позвонков, 64-летняя женщина ударилась левой ногой, 68-летняя женщина получила ушиб грудной клетки, грудного отдела позвоночника и поясничного отдела.

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