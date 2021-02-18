Вчера мы рассказывали, что правоохранители проводят проверку по факту взрыва гранаты на территории школы под Казанью. Оказалось, ее нашел 15-летний школьник, он пострадал от взрыва.

Как пишет телеграм-канал Mash Iptash, ученик шел в школу, был обычный день. Возле школы он нашел необычный предмет. По его словам, это была маленькая игрушка в виде лимонки и он дернул за колечко – произошел взрыв.

Мальчику страйкбольная граната обожгла руки, уже в школе ему оказали первую помощь и отправили домой.

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