В Москве 18 февраля на 83 году жизни скончался главный герой фильмов «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Служебный роман» Андрей Мягков. Об этом пишут федеральные СМИ.

По предварительным данным причинами смерти могла стать острая сердечная недостаточность.

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Советский и российский актёр театра и кино. Народный артист РСФСР. Лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых. Писатель в жанре детектива. Житель блокадного Ленинграда.

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