Наверх

Новости Казани и РТ

Фото: скриншот видео

На 83 году жизни скончался известный актер Андрей Мягков

18.02.2021, 10:48 144 2 prokazan.ru

В Москве 18 февраля на 83 году жизни скончался главный герой фильмов «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Служебный роман» Андрей Мягков. Об этом пишут федеральные СМИ.

По предварительным данным причинами смерти могла стать острая сердечная недостаточность.

Справка

Советский и российский актёр театра и кино. Народный артист РСФСР. Лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых. Писатель в жанре детектива. Житель блокадного Ленинграда.

К другим новостям: 

- Появились подробности вчерашнего взрыва страйкбольной гранаты у школы под Казанью. Где ее нашел школьник.

Смерть Новости России Общество
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

При столкновении двух троллейбусов в Казани пострадали три пенсионерки
Врач призывной комиссии в Казани брала деньги, чтобы «отмазать» призывников от службы
«Думал, что это игрушка»: стало известно, где подросток под Казанью нашел гранату
20 детей чуть не замерзли в сломавшемся автобусе по пути в Казань
Маршрут автобуса №31 в Казани изменится из-за строительства парковки
«Мозг не купишь!»: в Казани женщина-водитель устроила огромную пробку, оставив машину на дороге
Из-за аномальных морозов в Татарстане объявили штормовое предупреждение
Роспотребнадзор Татарстана разрешил корпоративы на 23 февраля и 8 марта, но с оговорками
Била и угрожала убить: в Татарстане женщина издевалась над сыном 11 лет
Еще три женщины и мужчина умерли в Татарстане от коронавируса
Соцсети: посетители торгового центра играют в снежки на крыше здания
Под Казанью ребенок нашел гранату и взорвал ее у школы
«Всем нельзя, а ему можно»: в Казани троллейбус проехал на красный свет
Минздрав Татарстана рассказал об условиях открытия прививочных пунктов в торговых центрах
Глава Лаишевского района заявил об острой нехватке мест в детских садах и школах
За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 65 новых случаев коронавируса
«Оттолкнула сына и приняла удар на себя»: в Казани курсантка юринститута спасла маленького мальчика
Министру экономики Татарстана увеличили количество заместителей до семи человек
Водитель неустановленной машины сбил пешехода в Казани и скрылся с места ДТП
В МЧС Татарстана назвали причину пожара в квартире на 14 этаже, где погиб мужчина
Показать больше...

комментарии

Гараж
0
18 февраля 2021
11:06
Значит, так произошло из-за генетических данных и из-за истории биологических процессов питания, движения, прессинга окружающих его лиц. Ну это всем понятно.
Горожанин
0
18 февраля 2021
11:10
Хороший Артист. Светлая Память.

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ