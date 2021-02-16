В Казани сошел с рельсов очередной трамвай. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«На ул. Николая Ершова трамвай сошел с рельсов», - пишут пользователи.
В комментариях уже даже не шутят, а больше удивляются, что такое стало часто происходить.
«+1 фобия»
«Что-то часто они начали сходить с рельсов, странно»
«По заявлению министра транспорта Татарстана - причина схода камешки мешают»
«Раньше ходили трамваи-грейдеры со щётками, никаких проблем со сходом не было. Сейчас ни одного не видно!»
«Это же Казань что не говори, столица Татарстана»
В таком состоянии транспорт простоял больше часа, очевидцы сообщают, что на участке собирается пробка.
К другим новостям:
- Полиция в Казани возбудила уголовное дело по факту стрельбы в мужчину на улице Космонавтов. Предварительно известно из какого оружия стреляли.
- Будут контролировать водителей, кондукторов и пассажиров: в общественном транспорте Казани установили камеры нового поколения. В Ассоциации АТП пообещали обнародовать лица нарушителей.
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