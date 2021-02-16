В Казани сошел с рельсов очередной трамвай. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«На ул. Николая Ершова трамвай сошел с рельсов», - пишут пользователи.

В комментариях уже даже не шутят, а больше удивляются, что такое стало часто происходить.

«+1 фобия»

«Что-то часто они начали сходить с рельсов, странно»

«По заявлению министра транспорта Татарстана - причина схода камешки мешают»

«Раньше ходили трамваи-грейдеры со щётками, никаких проблем со сходом не было. Сейчас ни одного не видно!»

«Это же Казань что не говори, столица Татарстана»

В таком состоянии транспорт простоял больше часа, очевидцы сообщают, что на участке собирается пробка.

К другим новостям:

- Полиция в Казани возбудила уголовное дело по факту стрельбы в мужчину на улице Космонавтов. Предварительно известно из какого оружия стреляли.

- Будут контролировать водителей, кондукторов и пассажиров: в общественном транспорте Казани установили камеры нового поколения. В Ассоциации АТП пообещали обнародовать лица нарушителей.