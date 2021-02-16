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Новости Казани и РТ

«Улыбнитесь, вас снимает онлайн-камера!»: в автобусах Казани установили камеры нового поколения

16.02.2021, 15:06 200 7 prokazan.ru

В 53 автобусах в Казани установили камеры нового поколения, которые работают в онлайн-режиме. Об этом сообщается на странице Ассоциации АТП Татарстана.

«В новых автобусах теперь шесть камер. Три их них направлены на двери, две камеры на салон и одна камера в кабине водителя. В каждой камере установлена сим-карта, диспетчер с компьютера может контролировать водителя и посмотреть обстановку в салоне, также будет производиться контроль за работой кондуктора»,- говорится в сообщении.

Записи с камер можно скачать дистанционно, не выходя с предприятия.

«Новая система видеонаблюдения позволит выявить пассажиров, кто предлагает кондуктору проехать без билета, но заплатить меньше. Можно будет сделать детальные фотографии лиц. В Ассоциации АТП РТ считают, что таких пассажиров нужно привлекать к ответственности. Ассоциация АТП РТ оставляет за собой право публично обнародовать данные фотографии», - сообщается в группе.

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Татарстан Казань Общество
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комментарии

Горожанин
3
16 февраля 2021
15:22
А разве съемка и выкладывание видео без разрешения человека в открытый доступ это не вторжение в личную жизнь ?
Горожанин
3
16 февраля 2021
15:27
Если видео снято в общественном месте - не вторжение. Вторжение - это у тебя дома
В ответ на комментарий пользователя
А разве съемка и выкладывание видео без разрешения человека в открытый доступ это не вторжение в личную жизнь ?
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Горожанин
2
16 февраля 2021
15:32
Это делается ради безопасности, так что все нормально.
Горожанин
3
16 февраля 2021
15:48
Ага , особенно когда все в масках .
В ответ на комментарий пользователя
Это делается ради безопасности, так что все нормально.
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Горожанин
1
16 февраля 2021
16:12
не только пассажиров но и водителей надо снимать
Виктор
1
16 февраля 2021
17:10
Цифровизация проникает во все сферы деятельности. А что вы хотели ?
Обыватель
1
16 февраля 2021
17:33
Меня Хаматжон безо всяких камер снимает.

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