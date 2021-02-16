В 53 автобусах в Казани установили камеры нового поколения, которые работают в онлайн-режиме. Об этом сообщается на странице Ассоциации АТП Татарстана.

«В новых автобусах теперь шесть камер. Три их них направлены на двери, две камеры на салон и одна камера в кабине водителя. В каждой камере установлена сим-карта, диспетчер с компьютера может контролировать водителя и посмотреть обстановку в салоне, также будет производиться контроль за работой кондуктора»,- говорится в сообщении.

Записи с камер можно скачать дистанционно, не выходя с предприятия.

«Новая система видеонаблюдения позволит выявить пассажиров, кто предлагает кондуктору проехать без билета, но заплатить меньше. Можно будет сделать детальные фотографии лиц. В Ассоциации АТП РТ считают, что таких пассажиров нужно привлекать к ответственности. Ассоциация АТП РТ оставляет за собой право публично обнародовать данные фотографии», - сообщается в группе.

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