Татаро-башкирский певец Радик Юльякшин, известный как Элвин Грей, в своем "Инстаграм" опубликовал видеозапись из больницы. На кадрах он лежит под капельницей.

"Друзья, это просто профилактика, витаминчики, чтобы вы не болели, чтобы все были здоровы", - прокомментировал он на записи.

Также в сторис он показал "соседей по палате" - вместе с ним под капельницей лежали его товарищи, с которыми позже на видео он сидит в машине. Артур Кусимов и Ильдус Гафаров - "соседи" певца по палате - также опубликовали в своих аккаунтах истории с рассказом о том, что "это - витамины". Судя по наклейке в сторис, молодые люди находились у косметолога - подруги жены Элвина Грея, которая ранее была на его никахе.

Напомним, ранее артист показал блюдо собственного приготовления и предложил подписчикам угадать, что это. Одним из частых ответов фанатов стало "Доширак".