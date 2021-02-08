Новые снимок опубликовал певец Радик Юльякшин, известный как Элвин Грей, в своем "Инстаграм". На фото он в фартуке ресторана "Rossinsky" в Уфе держит в руках тарелку с блюдом, как он уверяет, собственного приготовления.
"Ну как я вам в роли шеф-повара? Попробуете угадать блюдо, которое я готовил?",- говорится в подписи к фотографии.
Пользователи в комментариях разделились, как обычно, на хейтеров, которые посмеялись над артистом, и фанатов, которые действительно пытались угадать блюдо.
"Доширак, мне кажется"
"Мне кажется перловка"
"КЛУБОК ЧЕРВЕЙ ИЗ ЗАНЗИБАРА"
"Гороховая каша"
"Овсяноблин"
"Чак чак"
"Я б сказала, это один большой драник"
"Сибас"
"Почему-то похож на бич пакет с грибами"
"Ризотто, конечно", - комментируют в сети.
Самые преданные поклонники Юльякшина просто писали, что "это должно быть вкусно", не важно, что это за еда, так как приготовлено артистом. В сторис певец опубликовал сам процесс, пояснив, что принял участие в съемках шоу и готовил он действительно ризотто.
Напомним, ранее Элвина Грея в соцсетях затравили после фото в кабинете Радия Хабирова. Пользователи сочли его внешний вид неподходящим для кабинета главы Башкирии.
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