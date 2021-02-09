Казань официально стала гастрономической столицей России. Такой статус городу присвоили в январе 2021 года, сообщают в пресс-службе мэрии.

Товарный знак был зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности и власти города рассчитывают, что он поможет продвижению туристического бренда Казани, в частности, через организацию гастрономических туров.

"Через обратную связь, которую мы получаем от гостей, мы знаем, что уровень гастрономии у нас высокий, есть заведения на разный кошелек. Важно, чтобы для любого нашего гостя были созданы все необходимые условия", - отметил мэр города Ильсур Метшин.

Напомним, что из-за коронавируса заведения общепита в Татарстане могут работать только до полуночи. Ранее в Роспотребнадзоре республики рассказали, когда в РТ рассмотрят вопрос о смягчении ковидных ограничений.

Еще об одном необычном туристическом месте, которое прославил журналист Алексей Пивоваров на канале "Редакция", пишут наши коллеги из Рязани, портал progorod62.ru. Этим местом стал музей денег под названием "Бабосики".

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