В Казани на городских парковках установили комплексы фотофиксации госномеров, которые могут отследить номер машины в момент парковки, до того, как водитель успеет скрыть или снять номер. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

«Для решения проблемы, когда водители снимают госномера и оставляют машины на целый день, создавая неудобства для других водителей, начали использовать стационарные комплексы фотофиксации. С конца декабря было выявлено 8 нарушителей», - говорится в сообщении.

Эксперимент продлится до 1 мая 2021 года, по итогам тестирования комплексов будет принято решение о целесообразности их использования.

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