Российский космонавт Олег Артемьев выложил фотографию Казани с борта Международной космической станции. Снимок появился в профиле «Инстаграм» Олега.

«Столица Татарстана знаменита своей историей, многонациональностью и множеством достопримечательностей, посмотреть на которые съезжаются люди со всего мира. Казань регулярно занимает одно из первых мест в рейтинге самых популярных городов России!», - написал космонавт.

Также он отметил, что именно Казань называют третьей столицей России.

Напомним, Путин в Кремле наградил космонавта из Татарстана Сергея Рыжикова.

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