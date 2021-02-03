3 февраля в Татарстане вновь ожидается ухудшение погоды. Об этом предупредили синоптики Гидрометцентра региона.

Так, ночью и днем в среду в республике и Казани ожидается туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее.

По данным сервиса Яндекс погода, днем 3 февраля ожидается −12…−11 градусов, ночью −8…−6 градусов, небольшой снег.

К концу недели ожидается похолодание до -19 градусов.

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