Прокуратура Московского района Казани провела проверку по сообщению о том, что повар школьной столовой уронила на пол пельмени, а после собрала и положила в общую кастрюлю. Затем этим накормили детей.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, инцидент произошел казанской школе №130. Повар грубо нарушила санитарные и гигиенические правила. Прокуратура внесла в адрес директора школы представление об устранении нарушений и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.

Напомним, об инциденте стало известно после того как в сети одна из родительниц пожаловалась на повара. Она собственными глазами видела произошедшее.

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