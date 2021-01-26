В скором времени в России может появиться прививка для профилактики аллергии на кошек. Исследования препарата уже завершены.

Вакцину разрабатывает Сеченовский университет. По словам его ректора Петра Глыбочко, если пандемия не помешает, то в 2021 году вакцина появится. Он также уточнил, что документы на регистрацию пока не поданы, пишет РИА Новости. Работу над вакциной ученые из России и Австрии начали в прошлом году, однако пандемия остановила исследования, они были возобновлены только осенью. Ранее в университете сообщалось, что вакцину от аллергии на кошек можно создать по технологии "пептид-переносчик" на основе B-клеточных эпитопов аллергенов.

"После масштабных исследований, которые должны будут подтвердить безопасность и эффективность вакцины, прививку можно будет делать детям спустя несколько месяцев после рождения. Еще одним эффективным способом может быть вакцинация женщин, которые планируют стать мамами. Известно, что защитные иммуноглобулины могут передаваться через плаценту от матери к ребенку, ученые установили, что материнские антитела циркулируют в кровотоке ребенка в течение долгих месяцев после рождения", - говорится в сообщении Сеченовского университета.

Отмечается также, что для формирования стойкого иммунитета достаточно 3-5 инъекций такой вакциной, для поддержания - еще одной.

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