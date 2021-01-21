Прокуратура Приволжского района Казани провела проверку в приюте для животных «Зооцентр». Ранее активисты пожаловались, что там умирают щенки, их не кормят и не дают воды. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудниками приюта идет отлов животных, их транспортировка, содержание и регулирование численности животных без владельцев и возвращение их в среду обитания. При этом в деятельности приюта выявлены многочисленные нарушения. Например, у собак нет индивидуальной миски для корма и воды, животным не обеспечен доступ к воде зимой. Карантинное помещение не отапливается, а собаки содержатся в открытом вольере.

Также на вольерах нет табличек с номером и кличкой животного. В бригаде по отлову животных нет ветеринара, а в спецмашине нет воды, необходимых лекарств, намордников. На одежде сотрудников нет названия организации, а также отсутствуют справки о том, что они не состоят на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах. По результатам проверки в адрес директора ООО «Зооцентр» было внесено представление об устранении нарушений.

В отношении руководителя приюта было возбуждено административное дело по статье «Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил».

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