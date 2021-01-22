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Банк «Открытие» на треть увеличил розничный кредитный портфель в 2020 году

22.01.2021, 12:49 0 prokazan.ru
Банк «Открытие» объявил о значительном росте бизнеса розничного кредитования по итогам 2020 года. Так, кредитный портфель в розничном сегменте за год увеличился на 34% до 457,1 млрд руб. Выдачи кредитов физическим лицам выросли более чем на 20% до 282,9 млрд руб.
 
Наиболее быстрыми темпами в 2020 году прирастало ипотечное кредитование. Так, по итогам 12 месяцев выдачи ипотеки выросли более чем в полтора раза до 145,3 млрд руб.; ипотечный портфель увеличился почти на 50% до 242,9 млрд руб.
 
В связи с существенным падением потребительского спроса во втором квартале 2020 года в результате карантинных мер выдачи кредитов наличными остались фактически на уровнях 2019 года - 137,6 млрд руб. Портфель беззалоговых кредитов увеличился на 21,5% до 196,9 млрд руб. Портфель кредитных карт увеличился на 8% до 16,4 млрд руб.
 
«В прошлом году мы наблюдали взрывной рост спроса на розничные кредиты, и в первую очередь на ипотеку, - говорит Михаил Чамров, директор департамента кредитного бизнеса банка «Открытие». – Основными драйверами этого роста стали снижение ставок вслед за ключевой ставкой Банка России, а также ипотека с господдержкой. В 2021 году ситуация будет сильно зависеть от эпидемиологической обстановки. Однако можно прогнозировать дальнейшее восстановление потребительской активности населения, а значит, и сохранение высокого интереса физлиц к кредитным продуктам».
 
Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.
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