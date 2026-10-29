Турция анонсировала крупные инвестиции в Татарстане

Генеральный консул Турции Угур Йылмаз заявил о намерении запустить в Татарстане новые масштабные инвестпроекты уже в следующем году. Заявление прозвучало на торжественном приеме в Казани, приуроченном к 103-й годовщине Турецкой Республики.

Дипломат связал планы с впечатляющей динамикой двустороннего сотрудничества. Если в 2021 году товарооборот между Турцией и республикой составлял 563 миллиона долларов, то по итогам прошлого года он приблизился к отметке в 5 миллиардов долларов. Прямые капиталовложения турецкой стороны в экономику Татарстана достигли 3 миллиардов долларов.

«Мы надеемся открыть новые крупные инвестиционные проекты в Татарстане в следующем году», — подчеркнул Йылмаз.

Кроме того, генконсул напомнил о знаменательной дате: в этом году Генеральному консульству Турции в Казани, работающему с сентября 1996 года, исполняется 30 лет.