Вчера ночью в поселке Октябрьский Зеленодольском районе пожарные спасли мужчину. Сообщение о пожаре рядом доме № 1 по улице Зеленой поступило в 23:16. Сообщается, что на первом этаже заброшенного здания горела мебель и вещи, площадь возгорания составила 9 кв.м.

Огнеборцы спасли из здания мужчину 1976 года рождения, без определенного места жительства. У него диагностировали отравление продуктами горения средней тяжести и доставили в больницу. Предварительная причина пожара - неосторожность при курении, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану.

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