В Казани на видео попал очередной любитель необычных зимних развлечений: в Куюках мужчина катался на сноуборде, зацепившись за автомобиль.

Как сообщает автор видеоролика, все происходило в ночное время, причем на кадрах видно, что "зацепер" катается по дороге.

Пользователи соцсетей разделились на два лагеря: одни считают, что такое поведение опасно и даже отметили в комментариях аккаунты ГИБДД Татарстана.

"За ним уже выехали))"

"Следующая новость, ГИБДД установила личность водителя, и его оштрафовали"

"Просим наказать", - пишут в комментариях татарстанцы.

Другие жители республики сочли, что человек просто развлекается, а докладывать о таких вещах в правоохранительные органы - нехорошо.

"молодцы на то она и зима!"

"Ща начнут стукачить всякие *****ки"

"Одни куражутся,другие завидуют и стучат...", - выражают мнение пользователи.

Напомним, что ранее за подобные развлечение в Татарстане уже неоднократно наказывали водителей: так, недавно правоохранители оштрафовали водителя, который катал пассажиров на надувном матрасе.