В Казани на видео попал очередной любитель необычных зимних развлечений: в Куюках мужчина катался на сноуборде, зацепившись за автомобиль.
Как сообщает автор видеоролика, все происходило в ночное время, причем на кадрах видно, что "зацепер" катается по дороге.
Пользователи соцсетей разделились на два лагеря: одни считают, что такое поведение опасно и даже отметили в комментариях аккаунты ГИБДД Татарстана.
"За ним уже выехали))"
"Следующая новость, ГИБДД установила личность водителя, и его оштрафовали"
"Просим наказать", - пишут в комментариях татарстанцы.
Другие жители республики сочли, что человек просто развлекается, а докладывать о таких вещах в правоохранительные органы - нехорошо.
"молодцы на то она и зима!"
"Ща начнут стукачить всякие *****ки"
"Одни куражутся,другие завидуют и стучат...", - выражают мнение пользователи.
Напомним, что ранее за подобные развлечение в Татарстане уже неоднократно наказывали водителей: так, недавно правоохранители оштрафовали водителя, который катал пассажиров на надувном матрасе.
комментарии