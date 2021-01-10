Певец Радик Юльякшин, известный как Элвин Грей, подарил заслуженному артисту России и народному артисту Татарстана Салавату Фатхетдинову топор. Сегодня последний отмечает свой 61-й день рождения.

О подарке и поздравлении Элвин Грей рассказал в своем "Инстаграме". Он опубликовал видеозапись, на которой вручает имениннику топор. В это время гость из зала шутит про Юльякшина с топором: "думал, что убить его (Салавата) пришёл". Элвин шутит, что топор защитит от непрошенных гостей, Фатхетдинов на это отвечает, что непрошенные гости к нему не ходят.

"Топор войны)"

"Как приятно смотреть.на них. Наконец, дружба!!! Молодцы!!!", - говорят в комментариях подписчики, намекая на ранее существовавшие разногласия между певцами.

Напомним, что заочная дискуссия между исполнителями началась в 2017 году, а в середине декабря они помирились: в "Инстаграмах" обоих появились снимки совместного отдыха.

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