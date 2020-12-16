Элвин Грей и Салават Фатхетдинов выложили совместные фотографии друг с другом в "Инстаграме". На фото артисты обнимаются: судя по всему, это говорит об окончании конфликта между известными исполнителями.

"Жизнь игра" - такую подпись оставил Элвин под фотографией, где они с Фатхетдиновым играют в бильярд.

Похоже, остался доволен встречей и Салават Закиевич:

"Братишка заехал в гости" - подписал он фотографию, где они с Элвином Греем, сидят вместе, дружески обнимаясь.

Подписчики в комментариях рады примирению известных артистов: они пишут о "новогоднем чуде" и ждут от артистов совместных песен.

Напомним, что конфликт между артистами произошел в начале года: Салават Фатхетдинов в социальных сетях написал, что Элвину Грею "пора включить мозг и начать извиняться".

Читайте также:

Элвин Грей будет отвечать за ковидные нарушения на концерте в Казани.

Народный артист Татарстана Салават Фатхетдинов пошел на поправку после коронавируса.