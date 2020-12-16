Элвин Грей и Салават Фатхетдинов выложили совместные фотографии друг с другом в "Инстаграме". На фото артисты обнимаются: судя по всему, это говорит об окончании конфликта между известными исполнителями.
"Жизнь игра" - такую подпись оставил Элвин под фотографией, где они с Фатхетдиновым играют в бильярд.
Похоже, остался доволен встречей и Салават Закиевич:
"Братишка заехал в гости" - подписал он фотографию, где они с Элвином Греем, сидят вместе, дружески обнимаясь.
Подписчики в комментариях рады примирению известных артистов: они пишут о "новогоднем чуде" и ждут от артистов совместных песен.
Напомним, что конфликт между артистами произошел в начале года: Салават Фатхетдинов в социальных сетях написал, что Элвину Грею "пора включить мозг и начать извиняться".
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