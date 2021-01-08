Известный российский журналист Николай Соколов в своем аккаунте Инстаграм опубликовал пост, где возмутился поведением одной из посетительниц казанского музея. Во время посещения выставки женщина разговаривала по телефону, чем мешала не только другим обозревателям, но и экскурсоводу.

"Ало, Галочка! Я в музее. Тут такие брюлики Екатерины, - озаглавил он свое возмущение и пояснил. - Эта дама прошла в Эрмитаж и, похоже, даже не знает, что своими звонками и тем более разговорами она мешает не мне, а экскурсоводу. Ведь важно не потерять нить рассказа. Культура и этикет - наше всё. Галочка, сфоткай меня здесь", - написал он в посте.

Однако пользователь не поддержали журналиста. Они возмутились и его бескультурием, которое позволило ему снимать женщину на камеру без разрешения.

"Культура и этикет говоришь? А чё снимаешь?", "Некрасиво так себя вести", "Нужно было не снимать, а подойти и попросить выключить телефон", - написали они.

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