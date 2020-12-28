Сотрудники ГИБДД Казани нашли водителя, который перевозил пассажира на надувном матрасе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

«Установлено, что 27 декабря в соцсетях выложили ролик, на кадрах которого водитель «Опель» на парковке центра семьи «Казан» перевозил девушку на надувном матрасе, привязав его к машине. Инспекторы нашли водителя машины, им оказался 29-летний житель Зеленодольского района. Он признал свою вину», - говорится в сообщении.

В отношении молодого человека были составлены административные материалы за опасное вождение, не пристегнутый ремень безопасности, движение на машине по пешеходной зоне, покидание места водителя.

МВД по Татарстану напоминает водителям о соблюдении ПДД.

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