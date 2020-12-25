Госавтоинспекция Казани нашла водителя, на которого горожане пожаловались в социальных сетях. "Дрифтера" засняли на одной из улиц города, казанцы возмутились таким поведением на дороге.

Запись опубликовали в сети 22 декабря, а сегодня в ГИБДД сообщили, что водителя, который нарушал правила и подвергал угрозе других участников дорожного движения, нашли. Им оказался 19-летний житель Высокогорского района. Парня оштрафовали на 1,5 тысячи рублей.

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