Синоптики Гидрометцентра Татарстана предупредили об ухудшении погоды с вечера 3 января и до вечера 4 января. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

«С 18:00 3 января до 18:00 4 января 2021 г. на территории Татарстана и в Казани местами ожидается гололёд, ночью и утром туман», - говорится в сообщении.

Водителей призывают быть осторожными и внимательными на дорогах.

В целом, неделя в регионе будет снежная, средняя температура днем составит -7 градусов, ночью -10 градусов.

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