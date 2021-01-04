Синоптики Гидрометцентра Татарстана предупредили об ухудшении погоды с вечера 3 января и до вечера 4 января. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.
«С 18:00 3 января до 18:00 4 января 2021 г. на территории Татарстана и в Казани местами ожидается гололёд, ночью и утром туман», - говорится в сообщении.
Водителей призывают быть осторожными и внимательными на дорогах.
В целом, неделя в регионе будет снежная, средняя температура днем составит -7 градусов, ночью -10 градусов.
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