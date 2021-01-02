В новый год все хотят посмотреть на красивую елку и представления. Но вот жителям Зеленодольска под Казанью пришлось стоять в огромной очереди, чтобы попасть на главную елку. В соцсетях жители пожаловались, что администрация города оставили только один вход, из-за этого и создалось столпотворение.

«В Зеленодольске вчера было тесно. Жителям пришлось отстоять огромную очередь, прежде чем попасть на главную ёлку. Вместо нескольких входов администрация оставила только один, на котором стояли полицейские. Хотели обеспечить соблюдение социальной дистанции», - написал автор поста.

В комментариях пользователи поддержали автора, никто не понимал как так можно и это во времена ковида.

«Создают социальную дистанцию на ёлке, с помощью её нарушения перед ней. Логика»

«А разве это законно? Надо соблюдать пожарную безопасность и такие мероприятия должны иметь несколько выходов»

«Радуйтесь, что можете ходить по ёлкам, а не как европейцы сидеть по домам на локдауне»

«Не понимал я эти ёлки. Дома ставят свои, а идут на улицу послушать петарды и салюты»

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