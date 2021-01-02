Вечером 1 января в Казани произошло массовое ДТП. Об этом сообщает отдел ГАИ столицы Татарстана.

Так, 23-летний водитель машины «Хундай Солярис» без прав управления на улице Проспект Победы врезался в машину «Шевроле Авео», под управлением 25-летнего водителя. После столкновения «Шевроле» столкнулся с машиной «Фольксваген Транспортер», за рулем которой был 38-летний мужчина.

В результате ДТП пострадал пассажир «Шевроле» - 5-месячный ребенок.

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