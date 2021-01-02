В соцсетях появилось видео от очевидцев, на кадрах которого голый мужчина бегает у остановки в Казани. При этом он вел себя неадекватно и кричал на всю улицу.

«Что это, новогоднее обострение?», - подписал видео автор.

В комментариях пользователи не смогли удержаться от шуток.

«Берегите себя и своих близких! Не занимайтесь ерундой»

«Джуманджи, новый уровень начало»

«А говорили 2021 будет лучше»

«Это слабый терминатор, одежду не может не у кого забрать»

«Это челлендж такой для тик тока. Или курсы по саморазвитию где просто выполняет задание»

«Это после вакцины пошла побочка»

«Белка к нам приходит, белки нас догнали, аааа».

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