Сегодня в республиканской клинической больнице Татарстана мужчина напал на врачей. Сообщается, что пациент обратился к медикам с травмой головы, приехал вместе с женой и детьми. Как передает ИА "Татар-информ" со ссылкой на пресс-службу больницы, мужчина повздорил с врачами в приемном отделении и побил нейрохирурга и заведующего одного из отделений. Также дебошир сломал монитор на стойке регистрации. Предположительно, мужчины был пьян.

Медики вызвали на место происшествия полицейских, которые и выясняют обстоятельства инцидента.

Читайте также:

Босоногая мать с грудничком попросила заселить ее в казанский отель.

Нашествие вандалов: попытка сломать скульптуру снежного быка в Татарстане попала на видео.