В гостиницу «Сафьян» в Казани пришла девушка, на вид лет 26, без обуви и с грудничком на руках. Об этом пишет телеграм-канал «Mash Iptash».

«Она попросила временно заселить ее в гостиницу бесплатно, рассказала, что сейчас у нее проблемы с деньгами», - говорится в сообщении.

Сотрудники отеля вызвали полицию и скорую помощь, сейчас с ребенком работают педиатры.

К другим новостям:

- В соцсетях снова скандал, теперь уже из-за новогодних развлечений в Казани. Огромный пост недовольства написала "яжмать".

- Оперштаб опубликовал свежую статистику по коронавирусу в последний день 2020 года.