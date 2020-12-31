В гостиницу «Сафьян» в Казани пришла девушка, на вид лет 26, без обуви и с грудничком на руках. Об этом пишет телеграм-канал «Mash Iptash».
«Она попросила временно заселить ее в гостиницу бесплатно, рассказала, что сейчас у нее проблемы с деньгами», - говорится в сообщении.
Сотрудники отеля вызвали полицию и скорую помощь, сейчас с ребенком работают педиатры.
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