28 декабря в Высокогорском районе мужчина упал в глиняную яму. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

«Спасатели прибыли на место и установили, что 49-летний мужчина при ремонте в траншее, где ему придавило ногу бетонной плитой и металлической арматурой», - говорится в сообщении.

Пострадавшего достали из траншеи и доставили в больницу с переохлаждением.

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