Прокуратура Высокогорского района провела проверку по сообщениям в соцсетях о повешенной собаке. В конце ноября появилось видео, где женщина показала, что животное повесили на дереве весьма жестоким способов, вырвав язык.

2 декабря в отношении неустановленного лица было возбуждено уголовное дело по статье «жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье».

Расследование уголовного дела продолжается и находится на контроле прокуратуры.

При этом информация о бездействии участкового полиции при регистрации указанного сообщения является предметом служебной проверки со стороны МВД по Татарстану.

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