В Казани мужчина погиб под стеклопакетами. Инцидент произошел сегодня вечером в центре Казани.
По предварительной информации, на грузовике он привез пластиковые окна в Казанскую медицинскую академию, которая расположена на улице Бутлерова. Там он поскользнулся и упал, евроокна придавили его. Мужчина погиб, сообщает "Вызов-112".
"Техника безопасности"
"Жесть. соболезнования родным"
"Жаль работягу", - пишут горожане в комментариях.
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