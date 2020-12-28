В Казани мужчина погиб под стеклопакетами. Инцидент произошел сегодня вечером в центре Казани.

По предварительной информации, на грузовике он привез пластиковые окна в Казанскую медицинскую академию, которая расположена на улице Бутлерова. Там он поскользнулся и упал, евроокна придавили его. Мужчина погиб, сообщает "Вызов-112".

"Техника безопасности"

"Жесть. соболезнования родным"

"Жаль работягу", - пишут горожане в комментариях.

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