Накануне российские медики рассказали о лекарствах, которые помогают пациентам с коронавирусной инфекцией. Как пишет «Комсомольская правда», врачи уделили особое внимание иммуностимулятору «Имунорикс» - раствор принимают внутрь, а купить его можно в аптеках по рецепту врача.

Пидотимод – активное вещество препарата «Имунорикс»

В условиях иммунодефицита этот вещество регулирует клеточный и гуморальный иммунитет. Он же стимулируется макрофаги при развитии бактериальных, грибковых и вирусных инфекций. Вещество также способствует представлению антигена Т-лимфоцитам, которые далее участвуют в процессе уничтожения того или иного возбудителя.

Макрофаги - клетки, которые активно «захватывают» антигены

Что говорят врачи

«Эффективность препарата подтверждена с помощью 60 международных клинических исследований, в которых приняло участие более 1 млн человек. «Имунорикс» рекомендован Всемирной Организацией Здравоохранения для лечения и профилактики респираторных инфекций и применяется в России около 20 лет врачами разного профиля: педиатрами, отоларингологами, пульмонологами и иммунологами.» - говорит доктор медицинских наук, профессор кафедры клинической функциональной диагностики в педиатрии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Марина Савенкова.

«Препаратов, которым приписывают иммунотропные свойства, существует очень много, но лишь единицы из них соответствуют требованиям доказательной медицины. Среди препаратов, влияющих на иммунную систему, можно отметить «Имунорикс», который имеет достаточно серьезную и многолетнюю доказательную базу», - рассказал кандидат медицинских наук, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог Георгий Викулов.

Как работает препарат

По словам Георгия Викулова, потенциально «Имунорикс» может уменьшить риск тяжелых осложнений течения коронавируса и сочетается с противовирусными, антибактериальными и противогрибковыми препаратами. К тому же, доказано, что «Имунорикс» улучшает результативность лечения по сравнению с той терапией, что используется без его применения. Использование препарата позволяет уменьшить лекарственную нагрузку, в том числе, количество курсов назначения антибиотиков», - пояснил Георгий Викулов.

Врачи также применяют «Имунорикс» для ускорения восстановления организма, чтобы помочь выздоравливающим пациентам справиться с последствиями коронавируса. Препарат назначают для лечения общей слабости, послевирусной астении и синусита, воспаления пазух носа и воспалительных заболеваний дыхательных путей.

Опыт применения препарата

Марина Савенкова подчеркивает, что, согласно проведенному в Италии весной 2020 года исследованию, пидотимод (действующее вещество «Имунорикса») уменьшает продолжительность симптомов у пациентов при COVID-19, позволяет быстрее нормализовать температуру тела, предотвращает развитие цитокинового шторма.

Медики подчеркивают, что главным условием эффективности любого медицинского препарата является его применение строго согласно инструкции. Препараты иммунотропной направленности всегда должны назначаться только врачом, желательно – клиническим иммунологом, который может подобрать препарат с учетом индивидуальных особенностей пациента.

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