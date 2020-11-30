Как сообщила на совещании глава Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина, 30 ноября, в понедельник, добровольцы для испытания вакцины от коронавируса пройдут скрининг-тест.

«Татарстан участвует в пилотном проекте по участию в пострегистрационных клинических исследованиях вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», которую разработал научный центр «Вектор». Клинической базой определена 7 городская больница Казани. Добровольцы после скрининг-теста уже в начале декабря получат вакцину от коронавируса, а массовая вакцинация стартует в начале 2021 года», - отметила Марина Патяшина.

Ранее власти Татарстана рассказывали, как стать добровольцем для испытания вакцины от коронавируса.

Напомним, в Татарстане на 29 ноября было выявлено 87 новых случаев заражения коронавирусом.