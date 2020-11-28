Актриса сериала ТНТ «Идеальная семья» Софья Лукьянова: моя реальная семья очень похожа на сериальную

Главный герой нового комедийного сериала ТНТ «Идеальная семья» (Павел Деревянко) умеет и знает, как делать сюрпризы. Чтобы избежать проблем на работе он просто взял и сбежал оттуда в рейтинговое реалити-шоу с главным призом в 10 миллионов рублей и роскошным домом. Правда, в разговорах со своей женой (Ольга Медынич) он об этом скромно умолчал и супруга думает, что просто отдыхает в подмосковном пансионате. В реалити «Идеальная семья» также участвуют и двое детей главного героя — младшенький, 12-летний Иван и старшенькая — 16-летняя Юля — мудрая и циничная не по годам девушка. Ее роль сыграла актриса Софья Лукьянова, которая в интервью более подробно рассказала о своей работе в новом сериале ТНТ.

Это кажется или же ваша героиня по сценарию значительно младше вас?

Нет, не кажется. Моя героиня действительно младше, ей по сценарию 16 лет. А мне недавно исполнилось 22.

Она производит впечатление самой мудрой и уравновешенной в семье. Это так?

Нет, она не то чтобы мудрая для своего возраста, она просто по другому видит ситуацию. С уверенностью можно сказать, что моя героиня точно знает чего она не хочет в жизни. Она ко всему относится с иронией. И в этом скорее всего проявляется уравновешенность.

Стиль вашей героини: пирсинг, косички, крашенные волосы... Кто придумал этот образ?

Этот образ сформировался совместными усилиями художника по гриму, сценариста и режиссёра.

Как вы попали на проект, помните пробы, кастинги?

Да, конечно! Сначала я пробовалась на пилот. Ходила на пробы 3 раза и в итоге меня утвердили.

Что почувствовали, когда узнали, что Павел Деревянко и Ольга Медынич будут вашими «родителями»?

Честно говоря, я была удивлена. Практически до начала съёмок не знала кто играет моих родителей. Я была очень рада поработать с такими опытными актерами. Мне кажется, у нас сложилась классная команда и было бы не плохо поработать ещё.

Вообще, как относитесь к жанру реалити? Не хотели бы принять участие в одном очень популярном шоу телеканала ТНТ?

Вообще, жанр реалити для меня неоднозначен. Интересно было бы поучаствовать в подобных проектах, которые создают для тебя экстремальную ситуацию. Мне кажется, что только попав на реалити, человек раскрывает в себе те качества, о которых он даже не подозревал. Я говорю как о положительных, так и об отрицательных. В обычной жизни человек может и не знать, насколько он вынослив. А экстремальная ситуация заставляет его действовать не так как он привык, думать по-другому, принимать нестандартные решения.

Про вашу сериальную семью все более менее понятно. А как насчет вашей реальной?

Моя реальная семья очень похожа на сериальную, не поверите! Исключение, пожалуй, в том что у меня нет родных братьев и сестёр, только двоюродные.