Экс-министр экономики Татарстана Артем Здунов возглавил Мордовию

Бывший Министр экономики Татарстана Артем Здунов назначен временно исполняющим обязанности главы Мордовии. На этом посту он заменит Владимира Волкова, ушедшего в отставку.

Здунову 42 года, он родился в Казани. По национальности - эрзя. В 2000 году окончил Казанский финансово-экономический институт(КФЭИ), в 2004 году там же закончил аспирантуру. Работал специалистом по страхованию в "Промышленной страховой компании", преподавал на кафедре макроэкономики и экономической теории КФЭИ. Победитель конкурса академии наук Татарстана "Лучший ученый 2009 года". В 2010 году стал заместителем главы минэкономики Татарстана, в 2014 году возглавил министерство. В 2018 году с этой должности ушел на пост Председателя Правительства Республики Дагестан.

Напомним, что недавно уроженец Казани и бывший глава республиканского Минстроя Ирек Файзуллин был назначен Министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации