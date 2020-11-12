В Советском районе Казани обнаружена незаконная свалка

В Казани специалисты Минприроды Татарстана обнаружили незаконную свалку на территории Советского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Общая площадь отходов составила 4540 кв. м. объем - более 5900 куб. м. Установлено, что это отходы от снова и разборки зданий», - говорится в сообщении.

В отношении должностного лица составлен протокол по статье «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления».

На данный момент виновник привел территорию в надлежащее состояние.