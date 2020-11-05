Чемпион мира по боксу прокомментировал решение Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру

Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе Рой Джонс-младший прокомментировал уход российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова.

Как пишут «Известия», спортсмен отметил, что у каждого есть свои основания заканчивать или продолжать карьеру.

«Хабиб недавно потерял отца. Как все мы теперь узнали, это был его самый близкий человек, который и удерживал Нурмагомедова в профессиональных боях. Мы должны уважать его выбор и ни в коем случае не осуждать», - сказал Джонс.

Напомним, Нурмагомедов сообщил о завершении карьеры после последнего боя, где одержал безоговорочную победу.