Минниханов поручил создать новую онлайн-аптеку специально для татарстанцев

Рустам Минниханов поручил создать электронный хаб лекарственных препаратов в ближайшее время. Предполагается, что в городе появится "еАптека" - крупнейший оператор дистанционной торговли лекарствами.

Сегодня президент посетил место по адресу Саид-Галеева 6, где будет расположено офисное здание новой точки. Причем, как заявила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова, доставка лекарств будет осуществляться по Казани в течение часа. Также президент заявил о намерении расширить сеть на другие крупные города республики для быстрого обеспечения татарстанцев медикаментами.

"Нам важно, чтобы люди имели возможность быстро и без труда приобрести те лекарственные препараты, которые им нужны", - сообщил он.

Напомним, что сегодня в Минздраве Татарстана рассказали, когда начнут выдавать бесплатные лекарства коронавирусным больным.