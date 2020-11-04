В Минздраве Татарстана рассказали, когда начнут выдавать бесплатные лекарства коронавирусным больным

В Татарстане вводится система льготного обеспечения населения лекарствами, необходимыми для лечения в амбулаторных условиях новой коронавирусной инфекции. Решение принято уже и на уровне Правительства, также сейчас заключаются контракты с поставщиками и производителями препаратов: гормональных препаратах, противовирусных, ряде антибиотиков, антикоагулянтах.

"Разработан порядок лечения, мы надеемся, что с середины ноября пациенты смогут получать препараты для лечения коронавирусной инфекции в амбулаторных условиях", - сообщила замминистра здравоохранения РТ Фарида Яркаева.

Напомним, что недавно стало известно, что правительство направит регионам 5 миллиардов рублей на бесплатные лекарства для заболевших коронавирусом. Из этой суммы Татарстан получит 146 миллионов рублей.